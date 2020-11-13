РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места пожара в ТЦ «М5 Молл»

Напомним, у здания рухнула часть крыши и стены. Всего эвакуировали 1238 человек.

РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места пожара в ТЦ «М5 Молл», который произошел в четверг, 12 ноября.

Известно, что сейчас магазин не работает, внутрь здания никого не пускают.

Напомним, у здания рухнула часть крыши и стены. Всего эвакуировали 1238 человек. В МЧС прокомментировали пожар в «М 5 Молл». После появилось видео тушения пожара. Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанском ТЦ.