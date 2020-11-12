В Рязани загорелся «М5 Молл»

По словам очевидцев, всех посетителей эвакуируют. Информация уточняется.

В четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся «М5 Молл». Фото опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, всех посетителей эвакуируют. Пожар, предположительно, произошел в батутном центре.

По словам рязанки Марины Чупейкиной, которая ведет трансляцию с места события, никто не пострадал.

На кадрах видно, что на место пожара приехали сотрудники МЧС.

В МЧС прокомментировали пожар в «М 5 Молл».

По данным экстренных служб, пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Все, что известно к этому часу, можно прочитать по ссылке.