Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанском ТЦ

Особое внимание уделят наличиюв помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.

Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанском ТЦ «М5 Молл», сообщил сайт надзорного органа.

Особое внимание уделят наличиюв помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам.

Напомним, в четверг, 12 ноября, в Рязани загорелся «М-5 Молл». У здания рухнула часть крыши и стены. Из здания эвакуировали 250 человек. По словам очевидцев, пожар потушен.