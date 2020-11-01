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Избитый из-за ссоры в родительском чате волгоградец умер
После избиения пострадавший впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Избитый из-за ссоры в родительском чате волгоградец умер. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Вечером 23 октября неизвестный несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка. По данным полиции, накануне между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра нападавшего попросила «разобраться» с потерпевшим, который якобы оскорбил ее в родительском чате.

Пострадавшему потребовалась операция, после нее он впал в кому. В комитете здравоохранения сообщили, что пациент скончался, не приходя в сознание.

Ранее на нападавшего завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.