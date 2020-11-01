Архангельские актеры представили на рязанской сцене комедию Мольера

В драмтеатре показали комедию «Скупой, или школа лжи».

С 29 октября в Рязанском театре драмы проходят «Большие гастроли» Архангельского театра драмы имени Михаила Ломоносова. 31 октября в драмтеатре показали комедию Мольера «Скупой, или школа лжи».

Предлагаем вам рецензию на спектакль.

Классическая пьеса Жан Батис Мольера «Скупой, или Школа лжи» в ходе гастролей Архангельского театра драмы имени Михаила Ломоносова предстала перед рязанской публикой в авторском прочтении Анастаса Кичика. Как и когда-то Мольер, игравший Гарпагона на сцене, режиссер спектакля изредка выступает в главной роли, но в Рязани публика рукоплескала блистательной игре Заслуженного артиста России Сергея Чуркина. Однако обо всем по порядку.

Пространство спектакля условно-классическое. Сцену занимают белые дома с колоннами, выполняющие роль мебели: кресел, шкафов, дверей. Дамы и господа одеты в фантазийные парики, а юбки героинь хоть и мини, но с турнюрами. В нарядах буйство красок и фактур. Лишь платье Гарпагона лишено и пышности, и цвета.

Фигура старого скряги предельно графична — черный наряд с белым воротничком, белые растрепанные волосы, белая трость, которая поддерживает согбенное тело. Даже шкатулка с заветными экю — и та белая. Таким же монохромным выглядит и его мир. Деньги — это белое, это добро, свет и главная ценность. Чёрное — все, что приносит не доход, а одни растраты.

В палитре остальных героев красок гораздо больше. Любовь, мечты, наряды, интриги, маленькие слабости… В пьесе Мольера молодое поколение выводится положительными персонажами, которые ярче высвечивают порок Гарпагона, но прошли века, и инфантильные бездельники уже не могут вызывать полного одобрения.

Клеант (Михаил Кузьмин) импульсивный безответственный хлыщ, ожидающий смерти отца. Элиза (Нина Няникова) прагматичная особа, считающая в уме проценты от любой суммы. Валер (Дмитрий Беляков) слишком талантливый льстец и подхалим, чтобы доверять его благородным порывам. Марианна (Мария Беднарчик) просто легкомысленная девушка, у которой вынужденный брак со стариком вызывает уже не смущение и ужас, а легкую брезгливость.

Логично, что и счастье, настигшее их в конце спектакля, выглядит искусственным. Все проблемы решает «Бог из машины» — Ансельм, внезапно найденный отец Валера и Марианны. Сцена обретения давно потерянных родственников решена гротескно и сильно уступает в натуральности недавнему горю Гарпагона, лишившегося заветной кубышки. А потому возникает сомнение, согласен ли режиссер спектакля с репликой из уст Валера о том, виноваты не те, кто льстит, а тот, кто побуждает льстить. Ведь сейчас мы живём в мире, где воля родителей, самодурство начальников и сословные рамки не несут былой силы, только вот лжецы и подхалимы никуда не делись.

Напомним, Архангельский театр показал рязанцам постановку античной пьесы. Рецензию и фоторепортаж можно найти здесь.

Текст и фотографии театра драмы