Архангельский театр показал рязанцам постановку античной пьесы

Актеры привезли в Рязань трагедию «Царь Эдип. Прозрение».

С 29 октября в Рязанском театре драмы проходят «Большие гастроли» Архангельского театра драмы имени Михаила Ломоносова. 30 октября в драмтеатре актеры показали трагедию «Царь Эдип. Прозрение».

Предлагаем вам рецензию на спектакль.

Мир — театр, люди — актеры, боги — зрители, чума — сигнал к началу действия. На рязанской сцене «Царь Эдип. Прозрение» от Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.

Весь спектакль — большая матрешка, где вынесенное в заглавие слово «прозрение» меняет смысл в зависимости от слоя. В мире трагедии Софокла страшное прозрение настигает Эдипа. Это мужественный герой, готовый биться за себя и свой народ, наделенный силой не по праву рождения, а по своей сути. Оттого и не пугается Эдип известия о том, что он не сын царственных родителей, а подброшенный младенец. Но сила его человеческая, она ничто по сравнению с роком. Лишь в финале пути Эдип прозревает: глупо бороться с волей богов, ловушка захлопнулась лишь потому, что он хотел обмануть судьбу.

В пространстве спектакля прозрение настигает людей, народ. В начале хор покорен каждому слову, он монолитен и безлик. Потом то один, то другой персонаж проявляет себя — но тут же уходит в тень. Страшно бороться с высшей силой, когда на ее защите книжные стопки-камни, разбросанные по сцене. Книги служат богам и разящим словом античной трагедии бьют человека, посмевшего сопротивляться.

Однако вершители век за веком наделяют людей божественным даром и сами же с наслаждением цитируют гениев разных эпох. Античность, Средневековье, Серебряный век, современность сменяют друг друга, и постепенно в книги проникает и гуманизм, и мужество, и свободная воля. Настает момент, когда камни оборачиваются против тех, кто взирает на сцену с возвышения.

В чем-то своем прозреет и зритель. Авторы спектакля ставят себе высокую цель — быть честными, а значит, жестокими. Да, боги свергнуты, но готов ли человек занять их место, стать творцом хотя бы своей судьбы?! Из века в век лишь победив «чуму», выбравшись из капкана верной смерти, человек становится достаточно безумным, чтобы быть свободным, пусть даже в своей страсти. Но сможем ли мы помнить без висящего над головой меча, что быть живым, а не тряпичной куклой — это и счастье, и ответственность, и чудо?!

Отметим, архангельские актеры также представили на рязанской сцене комедию Мольера. Рецензию и фоторепортаж можно найти здесь.

Текст и фотографии предоставлены театром драмы