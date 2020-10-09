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Видео: около рязанского кафе произошла драка
После посиделок в кафе компания молодых людей устроила шумную драку на улице.

В четверг, 8 октября, около 23:30 в Рязани около кафе «Дежавю» на Народном бульваре произошла драка. Об этом сообщила «Новая газета».

По словам очевидцев, после посиделок в кафе компания молодых людей устроила шумную драку на улице, «в ход пошло даже травматическое оружие». Отмечается, что на место приехала полиция.

По словам жителей соседних домов, разборки среди посетителей кафе происходят почти каждый вечер.

Позже полиция рассказала о драке со стрельбой у рязанского кафе «Дежавю».