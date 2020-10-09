Полиция рассказала о драке со стрельбой у рязанского кафе «Дежавю»

Драка со стрельбой произошла в четверг, 8 октября.

Полиция начала проверку по факту драки со стрельбой у кафе «Дежавю» на Народном бульваре. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в региональном УМВД.

«После сообщения очевидцев сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Основные участники драки установлены. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

В потасовке пострадали два человека, им оказана медпомощь. В объяснительной они указали, что «получили травмы, потому что упали». Другие участники конфликта также не стали писать заявлений друг на друга.

Драка со стрельбой произошла в четверг, 8 октября. По словам жителей соседних домов, «разборки» среди посетителей кафе происходят почти каждый вечер.