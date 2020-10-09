\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.75 / 78.75 16:50
Нал. EUR 90.65 / 91.46 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
Вчера 16:44
3 558
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
Вчера 10:46
4 284
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
30 583
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
24 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Полиция рассказала о драке со стрельбой у рязанского кафе «Дежавю»
Драка со стрельбой произошла в четверг, 8 октября.

Полиция начала проверку по факту драки со стрельбой у кафе «Дежавю» на Народном бульваре. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в региональном УМВД.

«После сообщения очевидцев сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Основные участники драки установлены. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

В потасовке пострадали два человека, им оказана медпомощь. В объяснительной они указали, что «получили травмы, потому что упали». Другие участники конфликта также не стали писать заявлений друг на друга.

Драка со стрельбой произошла в четверг, 8 октября. По словам жителей соседних домов, «разборки» среди посетителей кафе происходят почти каждый вечер.