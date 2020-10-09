В Рыбновском районе легковушка попала под грузовик, погибли двое

За рулем легковой машины была 19-летняя девушка.

В Рыбновском районе легковушка попала под грузовик. Погибли двое, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в четверг, 8 октября, примерно в 20:35, на 173 километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 19-летняя жительница Рыбновского района на Citroen столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом. За рулем второй машины был 51-летний мужчина.

Девушка-водитель получила травмы. Ее пассажиры в возрасте 23 и 22 лет скончались на месте.