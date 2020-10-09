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Установлены личности погибших в ДТП под Рязанью
19-летнюю девушку-водителя Citroen доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В ДТП в Рыбновском районе погибли два молодых человека из Рыбного в возрасте 23 и 22 лет. Об этом сообщил портал Rybnoe.Net.

ДТП произошло в четверг, 8 октября, около 20:30 на 173 километре трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе. Там столкнулись грузовик MAN и легковушка Citroen.

В аварии погибли два жителя Рыбного. 19-летнюю девушку-водителя Citroen доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, фура ехала в сторону Москвы, «легковушка» вылетела на «встречку». Машины столкнулись на повороте в Рыбное, в микрорайоне Черемушки.

С места ДТП появилось видео.

Фото Rybnoe.Net