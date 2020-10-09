В России выявили рекордное число случаев COVID-19

Это рекорд — больше, чем на пике в мае.

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев COVID-19, это рекорд — больше, чем на пике в мае, пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла 11 мая пиком по заболеваемости, тогда было выявлено 11 656 инфицированных.

Умер 201 человек, выздоровели 7092.

Темп прироста вырос до процента, у 27% нет симптомов.

Больше всего новых пациентов в Москве (3701; днем ранее было 3323), Петербурге (469) и Подмосковье (411); меньше всего в Чечне (шесть), на Чукотке (четыре) и в Ненецком автономном округе (два). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.

Отметим, за сутки в Рязанской области зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 8 654. Еще 74 положительных теста находятся на подтверждении регионального минздрава. Вместе с условно зараженными под контролем врачей 8728 человек.