В Рязанской области зафиксировали 65 новых случаев коронавируса

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 8 654.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 8 654. Еще 74 положительных теста находятся на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с условно зараженными под контролем врачей 8728 человек.

За сутки выздоровели 23 человека, всего число вылечившихся достигло 6 887. Число летальных случаев не увеличилось, всего с начала пандемии в Рязанской области скончались 53 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки скончался 201 человек, за весь период зафиксировано 22 257 смертей.

За сутки выздоровели 7 092 человека, с начала пандемии — 1 009 421 человек.