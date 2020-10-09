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Сотня пострадавших от взрывов скопинских семей получила по 10 тысяч
Деньги начали выдавать в пятницу, 9 октября.

Сотня скопинских семей, пострадавших от взрывов в воинской части, получила по десять тысяч рублей на неотложные нужны. Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

Деньги начали выдавать в пятницу, 9 октября. Жители поселка Желтухинский получают их в пунктах временного размещения Скопинского (село Вослебово, улица Центральная, дом №169) и Ряжского (Ряжск, улица Пушкина, дом №3А) районов. С людьми работают сотрудники соцзащиты и специалисты минтруда.

Консультации по вопросу выдачи средств поддержки можно получить по телефону горячей линии (4912) 513-677, а также в отделе социальной защиты населения по Скопинскому району (49156) 2-01-71 или по единому социальному телефону (4912) 51-36-00.