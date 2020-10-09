Пострадавшие из-за пожара на военной базе начали получать выплаты

Пострадавшие в ЧС также могут обратиться за матпомощью.

В пятницу, 9 октября, пострадавшим из-за пожара на складе боеприпасов в поселке Желтухинский Скопинского районе начали выплачивать по 10 тысяч. Об этом сообщило региональное министерство труда и соцзащиты.

За частичную утрату имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, за полную — по 100 тысяч. Те, кому причинен легкий вред здоровью, получат по 20 тысяч рублей, средний — 200 тысяч, тяжкий — 400 тысяч.

Выплаты можно получить в пунктах временного размещения, расположенных по адресам: Скопинский район, село Вослебово, улица Центральная, дом №169; Ряжск, улица Пушкина, дом №3А.

Пострадавшие в ЧС также могут обратиться за матпомощью в любой ближайший отдел социальной защиты населения.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии (4912) 513-677, а также в отделе социальной защиты населения по Скопинскому району (49156) 2-01-71 или по единому социальному телефону (4912) 51-36-00.