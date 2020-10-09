Скопинец: пострадавшие из-за взрывов получат выплаты только через две недели

Для получения требуется написать заявление.

Скопинец Виктор Агафонов в беседе с корреспондентом РЗН. Инфо рассказал, что выплаты, которые пообещали выдать пострадавшим из-за взрывов на военной базе, поступят только через неделю или две.

Он уточнил, что для получения десяти тысяч рублей требуется написать заявление.

Кроме того, скопинец пожаловался, что обещанные 100 тысяч рублей (за полную утрату имущества — прим. ред) — это «капля в море», ведь ущерб от происшествия для него достиг пяти миллионов.

«Сгорела дорогая бытовая техника, летняя кухня, постройки своим руками из дерева дуба. Бывший облик дома вспоминаю только по фотографиям на телефоне», — подчеркнул мужчина.

Местный житель также вспомнил о событиях того «рокового дня».

«Вместе с братом и женой сидели на летней кухне, ели арбуз. Увидели дым, затем стали слышны хлопки, взрывы, которые с каждой минутой усиливались. Вышли на дорогу, все люди из села бегут, и тоже за ними побежали, взяв с собой документы», — рассказал Агафонов.

Ранее министерство труда и соцзащиты региона заявило, что в пятницу, 9 октября, пострадавшим из-за пожара на складе боеприпасов в поселке Желтухинский Скопинского районе начали выплачивать по десять тысяч.

За частичную утрату имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, за полную — по 100 тысяч. Те, кому причинен легкий вред здоровью, получат по 20 тысяч рублей, средний — 200 тысяч, тяжкий — 400 тысяч.