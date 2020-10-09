Пострадавшие от пожара рязанцы сняли на видео последствия взрывов

По словам мужчины, он снимал видео 8 октября.

Пострадавшие от пожара рязанцы сняли на видео последствия взрывов. Ролик опубликовали во «ВКонтакте».

«Сгорело много дач, выгорели практически все гаражи, повылетали окна во всех 5-этажках, — рассказал автор видео Сергей Родин. — Лично у меня погорело 3 гаража и снесло полдачи».

По словам мужчины, он снимал видео 8 октября.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.