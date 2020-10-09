Онищенко оценил рост числа случаев COVID-19
Онищенко спрогнозировал дальнейшее увеличение случаев коронавируса.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил рост числа случаев COVID-19. В эфире радиостанции
Онищенко спрогнозировал дальнейшее увеличение случаев коронавируса из-за несоблюдения санитарных норм.
«Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», — заявил он.
При этом, депутат отметил, что у многих заболевших нет симптомов COVID-19.
Напомним, за сутки в России зарегистрировали 12 166 случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель с начала пандемии.