На Урале мать, державшая полгода дочь в шкафу, ждала ее смерти

История произошла в городе Карпинск.

На Урале мать, державшая полгода дочь в шкафу, ждала ее смерти, сообщил телеканал НТВ.

История произошла в городе Карпинск.

Отмечается, что девочку обнаружили случайно. 37-летняя женщина пригласила домой подруг. Компания выпивала. Кто-то из женщин открыл шкаф и увидел ребенка, которого достали, завернули в пеленку и накормили. Врачей и полицию вызвали утром.

«13-летний сын тайком подкармливал малышку и давал воду. Благодаря ему дотянула до этого дня. При этом на людях мальчик молчал, а вот трехлетняя сестра говорила воспитателям, что у них дома есть живая кукла Полина. Но, конечно, никто не предал этим словам значения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщину отправили в психдиспансер, а ребенок находится в больнице.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»), а также по статье 117 УК («Истязание»).