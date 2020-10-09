На Урале мать полгода морила голодом новорожденную дочь

Женщина прятала ребенка в шкафу.

В Карпинске мать полгода морила голодом новорожденную дочь и прятала в шкафу. 37-летняя женщина воспитывает еще двоих детей: 3-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Семья на учете не состояла, пишет «КП-Екатеринбург».

Подруги женщины пояснили, что она недавно развелась с мужем, а знакомым говорила, что родила мертвого ребенка. Сразу после родов она вышла на работу.

Мать давала новорожденной дочери лишь воду. Когда полицейские нашли девочку, она была сильно истощена. Медики диагностировали у нее несколько серьезных заболеваний.

Женщину отправили в психдиспансер, а ребенок находится в больнице.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»), а также по статье 117 УК («Истязание»).