\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.85 / 78.96 12:09
Нал. EUR 90.7 / 91.48 13:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
Вчера 16:44
3 119
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
Вчера 10:46
3 860
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
30 150
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
23 840
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На Урале мать полгода морила голодом новорожденную дочь
Женщина прятала ребенка в шкафу.

В Карпинске мать полгода морила голодом новорожденную дочь и прятала в шкафу. 37-летняя женщина воспитывает еще двоих детей: 3-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Семья на учете не состояла, пишет «КП-Екатеринбург».

Подруги женщины пояснили, что она недавно развелась с мужем, а знакомым говорила, что родила мертвого ребенка. Сразу после родов она вышла на работу.

Мать давала новорожденной дочери лишь воду. Когда полицейские нашли девочку, она была сильно истощена. Медики диагностировали у нее несколько серьезных заболеваний.

Женщину отправили в психдиспансер, а ребенок находится в больнице.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»), а также по статье 117 УК («Истязание»).