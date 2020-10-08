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Самолеты сбросили на горящий военный склад под Рязанью 126 тонн воды
Полеты над местом происшествия совершили три самолета Ил-76.

Самолеты ВКС сбросили 126 тонн воды на эпицентр возгорания склада боеприпасов военной базы в Скопинском районе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Полеты над местом происшествия совершили три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС, после этого они вернулись на аэродром Дягилево для заправки и подготовки к следующему вылету.

По данным на утро 8 октября на пожаре задействованы 650 военнослужащих, 194 единицы техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

В Скопинский район прибыли около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотников.

Что известно о ЧП к этому часу.