Отключенное газоснабжение Скопинского района восстановили
Газоснабжение 13 населенных пунктов приостановили из-за пожара на территории воинской части.
Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» восстановили газоснабжение 12 населенных пунктов Скопинского района. Газ пустили в деревни Свистовка, Летово, Гореловка, Рановка, Московка, Конюхово, Кузьминка-2, Желтухино и села Костемерево, Шелемишево, Городецкое, Новобараково.
Газоснабжение 13 населенных пунктов приостановили из-за пожара на территории воинской части.
В зоне отключения продолжает находиться воинская часть и деревня Шелемишевские хутора. Пуск газа здесь будет производиться по мере ликвидации последствий ЧС.
Аварийно-диспетчерская служба филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Скопине находится в режиме повышенной готовности.