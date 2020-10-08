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Отключенное газоснабжение Скопинского района восстановили
Газоснабжение 13 населенных пунктов приостановили из-за пожара на территории воинской части.

Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» восстановили газоснабжение 12 населенных пунктов Скопинского района. Газ пустили в деревни Свистовка, Летово, Гореловка, Рановка, Московка, Конюхово, Кузьминка-2, Желтухино и села Костемерево, Шелемишево, Городецкое, Новобараково.

Газоснабжение 13 населенных пунктов приостановили из-за пожара на территории воинской части.

В зоне отключения продолжает находиться воинская часть и деревня Шелемишевские хутора. Пуск газа здесь будет производиться по мере ликвидации последствий ЧС.

Аварийно-диспетчерская служба филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Скопине находится в режиме повышенной готовности.