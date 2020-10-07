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Слесари вынесли женщину из дома на территории загоревшейся рязанской воинской части
Мужчины вынесли женщину, которая не могла передвигаться.

Слесари вынесли женщину из дома на территории загоревшейся рязанской воинской части. Об этом сообщает скопинский филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Мужчины вынесли женщину, которая не могла передвигаться и доставили к медицинским работникам.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

В Рязанской области ввели режим ЧС.