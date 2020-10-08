Объявлен сбор помощи для эвакуированных из-за пожара скопинцев

Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.

Объявлен сбор помощи для жителей Скопинского района, которых эвакуировали из-за пожара на военной базе.

Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.

Реквизиты для перечисления:

Наименование получателя — УФК по Рязанской области «Администрация муниципального образования — Скопинский муниципальный район Рязанской области) ИНН 6219002391 КПП 623301001 Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001 ОКТМО 61644000 Код администратора 603

Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе 603 2 07 05030 05 0000 150

Напомним, из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек.