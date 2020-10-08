Объявлен сбор помощи для эвакуированных из-за пожара скопинцев
Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.
Объявлен сбор помощи для жителей Скопинского района, которых эвакуировали из-за пожара на военной базе.
Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.
Реквизиты для перечисления:
- Наименование получателя — УФК по Рязанской области «Администрация муниципального образования — Скопинский муниципальный район Рязанской области)
- ИНН 6219002391 КПП 623301001
- Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001
- ОКТМО 61644000
- Код администратора 603
Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе 603 2 07 05030 05 0000 150
Напомним, из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек.