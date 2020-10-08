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Объявлен сбор помощи для эвакуированных из-за пожара скопинцев
Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.

Объявлен сбор помощи для жителей Скопинского района, которых эвакуировали из-за пожара на военной базе.

Вещи для них можно принести в Корневскую и Вослебовскую школу. Деньги просят направлять на расчетный счет.

Реквизиты для перечисления:

  1. Наименование получателя — УФК по Рязанской области «Администрация муниципального образования — Скопинский муниципальный район Рязанской области)
  2. ИНН 6219002391 КПП 623301001
  3. Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001
  4. ОКТМО 61644000
  5. Код администратора 603

Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе 603 2 07 05030 05 0000 150

Напомним, из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек.