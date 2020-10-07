В Москве «удаленку» предложат еще одной категории работников
Отмечается, что рекомендации относятся не ко всем.
В Москве «удаленку» предложили перевести сотрудников, которые работают на промышленных предприятиях и не задействованы в производственном цикле,
Отмечается, что рекомендации относятся не ко всем.
«Нельзя нарушать процесс в отраслях наподобие пищевой промышленности, где на производстве задействованы 95% персонала», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об обязательном переводе трети работников на «удаленку».