В Москве «удаленку» предложат еще одной категории работников

Отмечается, что рекомендации относятся не ко всем.

В Москве «удаленку» предложили перевести сотрудников, которые работают на промышленных предприятиях и не задействованы в производственном цикле, передает ТАСС.

Отмечается, что рекомендации относятся не ко всем.

«Нельзя нарушать процесс в отраслях наподобие пищевой промышленности, где на производстве задействованы 95% персонала», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об обязательном переводе трети работников на «удаленку».