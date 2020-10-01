Собянин объявил об обязательном переводе трети работников на «удаленку»

Треть сотрудников столичных фирм должны работать из дома.

Сергей Собянин объявил об обязательном переводе работников на «удаленку». С 5 октября не менее 30% сотрудников московских предприятий должны работать из дома, сообщил столичный оперштаб в четверг, 1 октября.

Удаленно будут работать все члены коллективов старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания.

Эти требования не распространяются на больницы, предприятия оборонной промышленности и некоторых других стратегических отраслей.