В МЧС прокомментировали пожар в рязанской воинской части

На территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

В ГУ МЧС по Рязанской области прокомментировали пожар в воинской части. В пресс-службе министерства подтвердили, что в среду, 7 октября, из села Шелемишевские хутора Скопинского района поступило сообщение о пожаре. На место выехали пожарные расчеты.

«Подробности и обстоятельства пожара по распоряжению руководства сообщить вам не могу», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Позже появилось видео взрывов.

Минобороны прокомментировало взрывы в рязанской воинской части.