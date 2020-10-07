Один из пострадавших на пожаре в рязанской воинской части находится в реанимации

В Рязанской области ввели режим ЧС.

Один из пострадавших на пожаре в рязанской воинской части находится в реанимации, сообщило правительство региона.

В лечебных учреждениях по состоянию на 20:00 находятся пятеро пострадавших жителей.

Двое — в больнице в Скопинском мерайонном медицинском центре, остальные — в Ряжском ММЦ.

Состояние госпитализированных — разной степени тяжести.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. В Рязанской области ввели режим ЧС.