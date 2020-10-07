Очевидцы: из-за взрывов на военной базе под Скопином «сложилась» пятиэтажка

Об этом рассказали местные жители.

Из-за взрывов, которые гремят на военной базе в Скопинском районе, разрушился пятиэтажный панельный дом. Об этом рассказали местные жители.

«Дом сложился. Мы видели, как горели частные дома. Пострадали населенные пункты в радиусе 5 километров. Это из-за того, что разлетались болванки», — поделились скопинцы.

Также они рассказали о том, что люди стали сами выбегать из домов на дорогу, когда услышали непрекращающиеся взрывы.

«Схватили документы и выбежали налегке. Прошли километр до дороги. Потом уехали на маршрутке», — отметила местная жительница.

Людей эвакуировали в вослебовскую школу и в Ряжск. Отметим, что взрывы все еще раздаются, их слышно и в Вослебово, и в самом Скопине, где у местных жителей дрожат стекла.