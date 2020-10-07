Число пострадавших на пожаре в рязанской воинской части выросло до 6

В больницы попали пять человек.

Число пострадавших на пожаре в рязанской воинской части выросло до шести. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Госпитализировали пятерых пострадавших: двоих — в Скопиский медцентр, троих — Ряжскую районную больницу.

Среди пациентов Ряжской больницы - женщина с ушибом коленного сустава и бедра, мужчина с ранами на шее и пальце, а также работник пожарной части с ожогом лица и глаз.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.