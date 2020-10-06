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Рязанцы заподозрили обман в скидке на проезд в городском транспорте
По условиям акции, с 1 октября по 31 декабря одна поездка держателям карты «мир» обойдется в 19 рублей.

Рязанцы заподозрили обман в скидке на проезд в общественном транспорте. Об этом они написали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По условиям акции, с 1 октября по 31 декабря одна поездка держателям карты «мир» обойдется в 19 рублей. Одна из пассажирок опубликовала фото чека, на котором написано, что проезд стоит 23 рубля.

В мэрии пояснили, что формулировка на билете действительно не меняется, так как перевозчик в результате получает 23 рубля. Только с карты пассажира при этом списывают 19 рублей, а 4 рубля доплачивает «Мир».