Рязанцы заподозрили обман в скидке на проезд в городском транспорте

По условиям акции, с 1 октября по 31 декабря одна поездка держателям карты «мир» обойдется в 19 рублей.

Рязанцы заподозрили обман в скидке на проезд в общественном транспорте. Об этом они написали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По условиям акции, с 1 октября по 31 декабря одна поездка держателям карты «мир» обойдется в 19 рублей. Одна из пассажирок опубликовала фото чека, на котором написано, что проезд стоит 23 рубля.

В мэрии пояснили, что формулировка на билете действительно не меняется, так как перевозчик в результате получает 23 рубля. Только с карты пассажира при этом списывают 19 рублей, а 4 рубля доплачивает «Мир».