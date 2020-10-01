Рязанцам сделают скидку на проезд в общественном транспорте

Акция продлится с 1 октября по 31 декабря.

Рязанцам, которые пользуются бесконтактными картами «Мир», сделают скидку на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии .

Акция продлится с 1 октября по 31 декабря. В рамках спецпредложения одна поездка обойдется пассажиру в 19 рублей.

«На сегодняшний день все муниципальные автобусы и троллейбусы, а также маршрутки, подключены к системе АСОП, на бортах можно расплатиться бесконтактными банковскими картами», — говорится в сообщении.