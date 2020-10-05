Совфед заявил о возможном закрытии границ из-за коронавируса

Там отметили, что число заражений растет с увеличением перемещения людей.

Замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в России вновь могут закрыть границы и сократить число полетов. Об этом передает РИА Новости .

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — сказал Рязанский.

По его словам, число заражений растет с увеличением перемещения людей. Также сенатор подчеркнул, что ряд стран уже принимает меры. Он напомнил, что Израиль ввел государственный карантин.

Напомним, за сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 10 888.