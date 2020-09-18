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Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
. Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников.

Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса. Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников. Об этом пишет РИА Новости.

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешенную дистанцию до 1000 метров.

Занятия спортом всей семьей в дни карантина разрешены, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Разрешено также заниматься спортом в спортивных центрах участникам соревнований.

Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

При этом аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.