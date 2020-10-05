СК начал проверку после госпитализации школьников в Великих Луках

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 5 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи ученикам школы №7 в городе Великие Луки. По факту произошедшего следователи начали проверку, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительной информации, днем в Великолукскую детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса», — говорится в сообщении.

Напомним, школьники потеряли сознание на линейке.