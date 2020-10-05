Школьники потеряли сознание на линейке в Великих Луках
Детей госпитализировали.
В Великих Луках школьники потеряли сознание на линейке в школе №7. Об этом на странице в
Как уточнил глава региона, сознание потеряли три ребенка, остальные 10 почувствовали себя плохо. Детей госпитализировали.
По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, передает
Как заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Всем им оказывают медпомощь.