Школьники потеряли сознание на линейке в Великих Луках

Детей госпитализировали.

В Великих Луках школьники потеряли сознание на линейке в школе №7. Об этом на странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как уточнил глава региона, сознание потеряли три ребенка, остальные 10 почувствовали себя плохо. Детей госпитализировали.

По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости .

Как заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Всем им оказывают медпомощь.