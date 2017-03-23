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16:23, 23 марта 2017 78
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Находившаяся в плену у маньяка рязанка рассказала свою историю в «Пусть говорят»

Находившаяся в плену у маньяка рязанка рассказала свою историю в «Пусть говорят»

Рязанка Екатерина Мартынова, которая около четырех лет находилась в рабстве со своей подругой у сексуального маньяка Виктора Мохова, рассказала свою историю в «Пусть говорят». Ток-шоу покажут в 20:00 в четверг, 23 марта.

Мужчина держал пленниц в подземном бункере на глубине шести метров под землей. В 2004 году девушек удалось освободить.

Как рассказала Мартынова, спустя 13 лет она в подробностях описала в своей книге произошедшее.

«Чтобы освободиться от воспоминаний, я решила написала книгу», — отметила она.

На шоу также пришла сообщница маньяка, Елена Бадукина, которая помогла Мохову напоить девочек. В прямом эфире она прошла тест на детекторе лжи.


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