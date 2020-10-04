Любимов опубликовал видео из Константинова

Напомним, на 125-летии со дня рождения Сергея Есенина выступил Актер Сергей Безруков.

Николай Любимов опубликовал видео из Константинова, где на 125-летии со дня рождения Сергея Есенина выступил Актер Сергей Безруков.

«Стихи Есенина наполняют наши сердца теплотой по отношению к родной земле, ее бескрайним просторам, к особенной красоте природы и к людям, которые здесь живут». — отметил губернатор.

Глава региона также пожелал любить свою родину так, как любил ее Есенин.

«Пусть это чувство дает нам энергию для созидания», — заключил он.

Напомним, в субботу, 3 октября, Николай Любимов поздравил рязанцев со 125-летием со дня рождения Сергея Есенина на празднике поэзии «Русь моя, милая родина». Мероприятие прошло в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново.