Власти Шилова рассказали, почему не могут отдать квартиру ребенку-сироте

Речь идет об отремонтированной квартире в новостройке.

Редакция РЗН. инфо отправляла запрос в правительство с просьбой прокомментировать ситуацию в Шилове, где власти уже несколько месяцев отказываются выдавать ребенку-сироте квартиру. Речь идет об отремонтированной квартире в новостройке.

В ответе администрация Шилова пояснила, что победители электронного аукциона по поставке жилья детям-сиротам нарушили несколько федеральных законов. В таком случае передать квартиру не предоставляется возможным.

«Шиловский муниципальный район наделен отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… Победителем электронного аукциона Бузилкиной Е. М нарушены положения Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“. Нарушен закон „О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей — сирот, оставшихся без попечения родителей“. Также заявка на участие в электронном аукционе не отвечала требованиям документации об электронном аукционе. Поэтому Шиловской администрацией было подано исковое заявление о признании электронного аукциона и протокола подведения итогов недействительными», — говорится в ответе на запрос.

Районный суд 7 октября вынес решение, в котором исковые требования администрации Шилова удовлетворены. В итоге электронный аукцион на приобретение квартиры признан недействительным.

Решение суда еще не вступило в силу.