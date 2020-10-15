В Шилове власти отказываются отдавать квартиру ребенку-сироте

История с квартирой длится уже пять месяцев.

В Шилове власти отказываются отдавать квартиру ребенку-сироте. Об этом РЗН. инфо сообщил предприниматель Александр Маркин.

Александр рассказал, что в апреле текущего года, он вместе с партнером Екатериной Бузилкиной подал заявку на аукцион по поставке жилья для детей-сирот в Шилове. Перед аукционом с ними связались местные риэлторы и предложили «несильно» в нем участвовать, так как заранее «все решено». По словам мужчины, они не обратили на это внимание и победили в аукционе.

Маркин объяснил, что в единственной шиловской новостройке они нашли подходящую всем требованиям квартиру. Чтобы «довести ее до ума», предприниматель вложил в ремонт 700 тысяч рублей.

«И тут началась „сказка“. Сначала нам позвонили из шиловской администрации и предложили (в частном порядке) обоюдно расторгнуть договор. Мы отказались, потому что деньги уже были вложены в квартиру и в ремонт. Затем нас ошарашили новостью, что власти не имеют права закупать в этой новостройке квартиру. Но перед тендером нам ни слова не сказали об этом», — возмутился мужчина.

По словам Александра, администрация пыталась доказать, что документы на квартиру неправильно оформлены, затем у властей появились претензии и к самому помещению. В последний день установленного законом срока, вместо подписания контракта мужчине предоставили протокол о том, что он уклоняется от его выполнения.

Поставщика признали добросовестным

«Пришлось написать жалобу в УФАС. Там заявили, что она обоснована, и я признан добросовестным поставщиком, поэтому заказчик обязан подписать контракт. В ходе заседания, которое проходило дистанционно, представители администрации не выключили микрофон и признали: «Да. Мы накосячили, все испортили, что теперь делать?» — подчеркнул Александр.

После этого администрация обратилась в Арбитражный суд и обжаловала решение УФАС, потребовав отмены решения и обеспечительных мер по приостановке контракта. По словам Маркина, история с квартирой длится уже пять месяцев. Мужчина предполагает, что в администрации надеются, что он отступит. Признавать свою ошибку и искать мирные пути власти, по мнению Александра, не намерены.

«На последнем заседании, 2 октября, судья напрямую спросила представителя администрации: «Если квартира вам не подходила, почему не внесли изменения в документацию и не сообщили об этом поставщику?» Представитель сообщила, что не может ответить на этот вопрос», — вспоминает рязанец.

Александр Маркин добавил, что на последнее заседание 7 октября, представители администрации не явились. Скоро будет назначено следующее, на нем уже огласят решение.

«Прошлым летом мы предоставили квартиры в Рязани нескольким сиротам. Их лично проверяла мэр города Елена Сорокина, и она была всем очень довольна, а шиловские власти открыто заявляют, что мы мошенники», — подчеркнул Александр Маркин.

Мужчина думает, что данная ситуация демонстрирует, что власти в Шилове не хотят позволять «чужакам» работать на их территории

Однако, пока обе стороны не могут найти компромисс, страдает ребенок, который до сих пор не может получить уже отремонтированную квартиру в новостройке.

Редакция РЗН. инфо отправила запрос в правительство с просьбой прокомментировать ситуацию в Шилове.