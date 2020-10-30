Минздрав: в сасовском роддоме хотят сделать «ковидный» госпиталь

В касимовском роддоме планируют разместить госпиталь для больных COVID-19.

В здании роддома Сасовского ММЦ хотят сделать «ковидный» госпиталь. В пятницу, 30 октября, в рязанском минздраве пояснили, что подобная необходимость есть.

«Организована маршрутизация рожениц в специализированные стационары Рязани и перинатальный центр. Госпитализация будет плановой, заблаговременно, — пояснили в ведомстве. — Родоразрешений в Сасовском роддоме проходит в неделю от 0 до 2 раз».

Экстренную помощь женщинам будут оказывать в хирургическом отделении ММЦ.

Ранее сообщалось, что в касимовском роддоме планируют разместить госпиталь для больных COVID-19.