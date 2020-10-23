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Минздрав: в касимовском роддоме планируют разместить госпиталь для больных COVID-19
В случае создания госпиталя на базе роддома беременных будут отправлять в Рязань.

В касимовском роддоме планируют разместить госпиталь для больных COVID-19. Об этом РЗН. инфо в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба рязанского минздрава.

По данным минздрава, еженедельно в роддоме Касимовского ММЦ принимают не более одних-двух родов. В случае создания госпиталя на базе роддома беременных будут отправлять в рязанские роддома или Перинатальный центр.

По данным ведомства, касимовский роддом находится в отдельно стоящем здании. Его планировка позволяет сделать раздельные входы для госпиталя и детской поликлиники, которые размещаются на разных этажах.