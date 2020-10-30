В рязанских больницах снизилось число больных COVID-19

В тяжелом состоянии находятся 44 человека.

В рязанских больницах снизилось число больных COVID-19. По данным на пятницу, 30 октября, в стационаре лечат 413 человек с коронавирусом, в том числе шестерых детей. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве. Накануне пациентов было 426.

Состояние 60 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 309 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 44 человека, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.