За сутки в больницы попали 66 рязанцев с COVID-19

В тяжелом состоянии находятся 44 человека.

За сутки в больницы попали 66 рязанцев с COVID-19. По данным на четверг, 29 октября, в стационаре лечат 426 пациентов с коронавирусом, в том числе шестерых детей. Накануне их было 360 (четверо детей).

Состояние 65 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 317 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 44 человека, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Накануне в тяжелом состоянии находился 31 человек.