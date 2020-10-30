Рязанская полиция ищет пострадавших от лже-продавцов автозапчастей

По предварительным оценкам, мошенники могли обмануть более пяти тысяч россиян.

Рязанская полиция ищет пострадавших от лже-продавцов автозапчастей. Двоих горожан подозревают в хищении денег с использованием фиктивных сайтов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным оценкам, мошенники могли обмануть более пяти тысяч россиян.

«Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращает внимание граждан жителей как Рязанской области так и других регионов страны, пострадавших от действий указанных лиц и не обращавшихся ранее в правоохранительные органы, на необходимость обращения с заявлением для документирования фактов совершенных преступлений в территориальные органы внутренних дел или подачи заявления в электронном виде на сайт МВД России», — говорится в обращении.

Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.