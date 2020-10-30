Двоих рязанцев заподозрили в обмане пяти тысяч россиян

Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.

Двоих рязанцев заподозрили в обмане более пяти тысяч россиян. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной версии, горожане в возрасте 24 и 23 лет создали не менее пяти сайтов по продаже автомобильных двигателей и коробок переключения передач. Рязанцы привлекали клиентов низкой ценой и скидками и убеждали их вносить предоплату в размере от 30 до 50% стоимости товара. Заказанные детали покупатели не получали.

«При проведении обысков в арендованных квартирах, где проживали фигуранты, изъято оборудование IP-телефонии, мобильные средства связи и выхода в сеть Интернет, банковские карты», — рассказали в полиции.

Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.

На безработных рязанцев завели дело по части 3 статьи 159.3 УК («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Следователи других субъектов страны уже возбудили по фактам хищений более 60 уголовных дел, сейчас решается вопрос о соединении их в одно производство.