\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
Сбт, 31
Вск, 01
ЦБ USD 79.33 0.46 31/10
ЦБ EUR 92.63 0.03 31/10
Нал. USD 78.75 / 80.94 13:59
Нал. EUR 92 / 92.76 13:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
Вчера 11:07
13
4 248
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
26 460
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
29 257
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
30 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Двоих рязанцев заподозрили в обмане пяти тысяч россиян
Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.

Двоих рязанцев заподозрили в обмане более пяти тысяч россиян. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной версии, горожане в возрасте 24 и 23 лет создали не менее пяти сайтов по продаже автомобильных двигателей и коробок переключения передач. Рязанцы привлекали клиентов низкой ценой и скидками и убеждали их вносить предоплату в размере от 30 до 50% стоимости товара. Заказанные детали покупатели не получали.

«При проведении обысков в арендованных квартирах, где проживали фигуранты, изъято оборудование IP-телефонии, мобильные средства связи и выхода в сеть Интернет, банковские карты», — рассказали в полиции.

Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.

На безработных рязанцев завели дело по части 3 статьи 159.3 УК («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Следователи других субъектов страны уже возбудили по фактам хищений более 60 уголовных дел, сейчас решается вопрос о соединении их в одно производство.