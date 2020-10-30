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Рязанец предстанет перед судом за убийство знакомого
По предварительной информации, труп 36-летнего мужчины нашли в одной из квартир в Ухолове.

Рязанец предстанет перед судом за убийство знакомого. Сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительной информации, труп 36-летнего местного жителя нашли в одной из квартир в центре поселка.

Утром в пятницу, 25 сентября, несколько человек пили алкоголь во дворе дома, затем перешли в сад, а когда стемнело — в дом. Около 3 часов ночи 54-летний хозяин дома стал провожать гостей. Кто-то остался из-за сильного алкогольного опьянения.

У одного из гостей возник конфликт с хозяином. Последний взял со стола нож, начал размахивать им и попал в шею мужчины. Он скончался от полученной раны.

Подозреваемый в тот момент не понял, что произошло и лег спать. Один из собутыльников утром увидел труп и сообщил в полицию.

Уголовное дело, по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного рассмотрения.