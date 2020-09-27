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В рязанском поселке зарезали мужчину
Труп 36-летнего мужчины нашли в одной из квартир.

В Ухолове зарезали мужчину. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По предварительной информации, труп 36-летнего местного жителя нашли в одной из квартир в центре поселка.

Утром в пятницу, 25 сентября, несколько человек пили алкоголь во дворе дома, затем перешли в сад, а когда стемнело — в дом. Около 3 часов ночи 54-летний хозяин дома стал провожать гостей. Кто-то остался из-за сильного алкогольного опьянения.

У одного из гостей возник конфликт с хозяином. Последний взял со стола нож, начал размахивать им и попал в шею мужчины. Он скончался от полученной раны.

Подозреваемый в тот момент не понял, что произошло и лег спать. Один из собутыльников утром увидел труп и сообщил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.