Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России

Ранее специалисты проводили опрос, который показал, что россияне вновь стали закупаться впрок из-за COVID-19.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об отсутствии дефицита продуктов в России. По его словам, предпосылок для этого нет, передает РИА Новости в пятницу, 30 октября.

Евтухов пояснил, что сейчас нет покупательского ажиотажа, который наблюдался в начале пандемии. Он добавил, что более, покупатели стали экономить «сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы».

Ранее специалисты проводили опрос, который показал, что россияне вновь стали закупаться впрок из-за COVID-19.