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СМИ: россияне стали закупаться впрок из-за COVID-19
Ранее Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна.

Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. Часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

В опросе участвовали более 1600 совершеннолетних пользователей интернета.

20% опрошенных закупают товары первой необходимости, 12% - товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.

Ранее Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна.