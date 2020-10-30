СМИ: россияне стали закупаться впрок из-за COVID-19
Ранее Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна.
Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. Часть из них начали закупать товары впрок, сообщает
В опросе участвовали более 1600 совершеннолетних пользователей интернета.
20% опрошенных закупают товары первой необходимости, 12% - товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов.
Ранее Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна.