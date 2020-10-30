Из-за аварии на улице Чкалова изменили схему движения транспорта

Напомним, в пятницу, 30 октября, на улице Чкалова из-за аварии перекрыли дорогу.

Из-за аварии на улице Чкалова временно изменили маршруты общественного транспорта, сообщили на сайте мэрии.

С 14:00 до 24:00 30 октября:

— троллейбусы №5 следует в одно кольцо по улицам Строителей, Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина, до разворотного круга на Театральной площади, далее через площадь Мичурина, улицу Маяковского, Первомайскому проспекту до Вокзальной улицы, на разворот у ж/д вокзала «Рязань-2», далее по Вокзальной улице, Первомайскому проспекту, улице Маяковского, площадь Мичурина, улице Есенина, до разворота на Театральной площади, далее по внутреннему кольцу до конечной улицы Строителей.

— автобусы маршрута №49 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Автошкола» следуют по улицам Дзержинского, Высоковольтной (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №77 на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Чаеразвесочная фабрика» следуют по улицам Дзержинского, Высоковольтной, Весенней, Чкалова (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Напомним, в пятницу, 30 октября, на улице Чкалова из-за аварии перекрыли дорогу.